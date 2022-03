“La salute in gioco”, questo il titolo della manifestazione programmata per domenica 27 marzo prossimo e organizzata dall’ Assessorato alle politiche socioassistenziali della Città di Caselle.

Un avvenimento di grande portata per lo spiegamento di forze di tutti gli enti interessati: ASL TO4, Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Ciriè, col suo Direttore, il Dottor Gaetano Senatore, la Croce Verde Torino-Sezione Borgaro-Caselle, la Croce Rossa Italiana-Comitato di Mappano, l’Associazione di Mutuo Soccorso e la Protezione Civile.

In apposite tende allestite verranno effettuati, per chi lo desidera e gratuitamente, l’elettrocardiogramma e la spirometria, quest’ultima a cura del “medico nostro” dott. Stefano Dinatale.

Acura dei militi delle due associazioni di soccorso urgente verranno poi rappresentate dimostrazioni varie come l’attività per la sicurezza stradale (in gergo” percorso dell’ ubriaco”), le procedure contenitive anti-Covid e altre ancora.

Infine saranno esposti i più moderni mezzi di soccorso, quali ambulanze di ultima generazione e usate sul nostro territorio con medico a bordo. Per l’occasione sarà presente il Gruppo storico della Croce Verde Torino i cui militi vestiranno con le divise d’epoca.

A conclusione della giornata un’esibizione della Boccia Paraolimpica e poi la premiazione di tutte le associazioni e gli sportivi meritevoli del 2021.

Sara un’altra domenica diversa e “a chilometri zero” che desterà sicuramente interesse e curiosità, specie per coloro che vorranno approfittare per sottoporsi all’elettrocardiogramma e alla spirometria, esami assolutamente non invasivi e completamente gratuiti.

Non è necessaria la prenotazione, sarà sufficiente presentarsi al mattino e richiedere l’esame nell’apposita tenda allestita.