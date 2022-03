Ci siamo quasi. Nel momento in cui scriviamo queste righe, mancano più solo tre settimane dal primo fine settimana di aprile. Quell’1-2-3 aprile in cui tornerà da noi a Caselle l’Incontro Nazionale dei Giornali di Pro Loco. Un appuntamento per noi importante, che apre i festeggiamenti per il raggiunto obiettivo dei 50 anni di pubblicazioni ininterrotte del nostro giornale, uscito per la prima volta in edicola a marzo del 1972. Nello scegliere queste date, avevamo accettato un azzardo, legato all’andamento dell’emergenza pandemica. Un’emergenza che aveva già fatto saltare la manifestazione nel 2020 e nel 2021. Un’altra diversa bufera sta però investendo il nostro continente, con esiti al momento imprevedibili. Ci accingiamo pertanto ad accogliere i nostri amici di penna, in arrivo da tante regioni italiane, consapevoli che sarà un momento di festa, ma da vivere con sobrietà, come è giusto che sia.