Lunedì 16 maggio, con qualche settimana di anticipo rispetto a quelle dei “grandi”, si sono svolte le elezioni per il nuovo CCRR, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Caselle. Un bel progetto di educazione alla cittadinanza, proposto nell’ambito del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”, e realizzato tramite la collaborazione fra Istituto Comprensivo e Comune.

A votare il 16 maggio, dopo un impegnativo lavoro preparatorio per individuare liste, con relativi loghi e programmi, sono stati i ragazzi e ragazze dalla IV primaria alla III secondaria di I grado. La scelta nel voto andava fatta fra le quattro liste che si erano costituite (anche qui, un parallelismo con le elezioni dei grandi).

Nel pomeriggio del medesimo giorno si è tenuto lo scrutinio presso l’Informagiovani.

Sono state scrutinate 609 schede, di cui 606 valide e 3 nulle.

Il conteggio dei voti ha decretato la seguente classifica delle liste:

LISTA N. 1 “CASELLE GREEN, NOI PER VOI!” – VOTI: 182

LISTA N. 2 “NOI OGGI PER VOI DOMANI” – VOTI: 170

LISTA N. 3 “TUTTI INSIEME PER CASELLE” – VOTI: 143

LISTA N. 4 “MIGLIORI(AMO) CASELLE” – VOTI: 111

Risulta eletta la Mini-Sindaca rappresentante della lista e tutti i candidati della LISTA 1

SIMONIELLO PAOLA (Mini-Sindaca) – Sede 1°A

Paralovo Viola – Collodi 4°B

Gagliostro Valentina – Collodi 4°C

Pirvu Beatrice – Collodi – 4°C

Bordone Daniele – Rodari 4°B

Pariani Luca – Rodari 4°C

Garlone Marco – Sede 1°A

D’elia Ruben – Salga 1°B

Imperiale Simone Raffaele – Sede 1°C

Langellotti Sophie – Salga 1°D

Nardone Noemi – Sede 1°E

Risultano eletti come consiglieri il candidato Mini-Sindaco della lista n. 2 e i 3 candidati più votati della LISTA 2

Oggiano Lorenzo – Salga 1°B

Vottero Viola – Collodi 4°A

Borsello Riccardo – Rodari 4°A

La Ganga Cristian – Salga 1°B

Risultano eletti come consiglieri la candidata Mini-Sindaca della lista n. 3 e i 2 candidati più votati della LISTA 3

Leonarduzzi Martina – Sede 1°E

Grassi Alberto – Sede 1°A

Grancea Elisa – Sede 1°E

Risultano eletti come consiglieri il candidato Mini-Sindaco della lista n. 4 e il candidato più votato della LISTA 4

Gino Alessandro – Salga 1°F

Spiga Alessandro – Salga 1°D

L’insediamento del nuovo Consiglio, con apposita cerimonia preceduta dalle note dell’Inno Nazionale, è avvenuto mercoledì 18 maggio. Ad accogliere a Palazzo Mosca la minisindaca e relativi consiglieri, il “sindaco dei grandi” Luca Baracco, l’assessora alla Cultura Erica Santoro e la dirigente scolastica Giuseppa Muscato.