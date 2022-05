Dopo le analoghe presentazioni già fatte dalle liste di Endrio Milano e Andrea Fontana, ora è il turno di Paolo Gremo a presentare il simbolo della sua lista “Caselle per tutti – Paolo Gremo Sindaco”.

Lo fa inaugurando, nel contempo, la sede del suo comitato elettorale, in via Torino proprio di fronte alla sede comunale di piazza Europa, e nella giornata del 1° Maggio.

Paolo Gremo nel suo breve discorso di presentazione spiega entrambe le scelte: “La scelta di questo luogo non è per abbandonare la sede del circolo PD di via Cravero, ma perché la nostra lista sta attirando molta partecipazione, e avevamo quindi bisogno di più spazio. Abbiamo quindi ritenuto opportuno trovare un luogo in cui poter lavorare per mettere in piedi quei gruppi di lavoro che stanno giorno per giorno mettendo i mattoncini di quello che sarà il nostro programma. Sarà uno spazio aperto a tutti i cittadini, che vorranno avanzare proposte, o anche esprimere il disappunto per cose che non sono andate bene e potrebbero essere migliorate”. Circa la scelta della data del 1° maggio: “ Non è un giorno che abbiamo scelto a caso. Io sono figlio di operai. Solidarietà e lotta per i diritti sono valori che sentiamo nostri”.

Infine, circa gli elementi che vanno a comporre il simbolo: “Il rosso e il nero sono i colori di Caselle. La piazza in quanto è il punto di ritrovo della comunità. Il ramo d’ulivo perché io sono il candidato sindaco del Partito Democratico”.