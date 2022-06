Molta attesa e curiosità nella città dell’aeroporto per il primo Consiglio Comunale dopo il ritorno di Beppe Marsaglia come primo cittadino.

Il Consiglio Comunale è convocato a Palazzo Mosca per giovedì 30 giugno, alle ore 18. Come già entrato in uso durante il periodo pandemico, si potrà seguire il Consiglio Comunale anche in diretta streaming tramite il canale You Tube “URP Caselle Torinese”. Lo stesso canale sarà poi ovviamente consultabile in differita.

Scorrendo i principali punti all’ordine del giorno, in evidenza gli adempimenti d’obbligo dopo la tornata elettorale, e cioè la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco. Con un’integrazione fatta lunedì 27 all’originario ordine del giorno, al secondo punto è stata inserita la surroga dei consiglieri dimissionari. L’integrazione si è resa necessaria a seguito delle avvenute dimissioni di alcuni eletti. Si parla in particolare di Massimiliano Turra, eletto con 102 preferenze nella lista di Andrea Fontana: sarà sostituito dal primo dei non eletti Roberto Turletto, che di preferenze ne ha raccolte 69 e che ha già pubblicamente fatto sapere della sua accettazione per senso di responsabilità nei confronti di chi ha votato lui e la sua lista. L’altro consigliere dimissionario, per quanto è stato reso noto sui social, è Franco Zaccone, recordman di queste votazioni con ben 408 preferenze, e le cui dimissioni hanno sollevato pertanto molto clamore. Qui a subentrare in Consiglio potrebbe essere Antonella Cardascia, prima dei non eletti con 55 preferenze.

Altri punti importanti nell’ordine del giorno sono l’approvazione delle linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato e le comunicazioni del sindaco in merito alla nomina dei componenti della giunta, su cui peraltro ci sono state già sugli organi di stampa ampie indiscrezioni. Prevista anche la nomina delle figure di presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale, posizioni che potrebbero essere importanti nel funzionamento del parlamentino casellese, e che non erano state individuate nel precedente consesso guidato da Baracco.