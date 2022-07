Sono aperte le prenotazioni, presso la sede del Centro Incontro in via Basilio Bona 29, per il tradizionale pranzo di Ferragosto, nell’ambito del programma “Non lasciamoli soli” che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

La quota di partecipazione per il pranzo è di 30 euro. Seguirà il pomeriggio danzante con l’orchestra Tony D’Aloia e Terry, riservato ai soli iscritti al pranzo.

Nella foto, un’immagine dell’edizione del 2019, ante Covid.