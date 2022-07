Un nuovo affaire s’è abbattuto sul nostro municipio e sarà oggetto del prossimo Consiglio Comunale fissato per venerdì 29 luglio p.v., Consiglio che dalle avvisaglie si preannuncia burrascoso come e quanto quello d’investitura.

Di che cosa si tratta? Un’interrogazione posta dai consiglieri di minoranza Endrio Milano e

Andrea Fontana cita: “pare essere in atto una riorganizzazione degli uffici con spostamenti di arredi e forse, cosa grave, scasso delle serrature degli armadi”, come meglio potrete leggere nel documento firmato congiuntamente dai due esponenti di Progetto Caselle 2027 e Caselle Futura e che alleghiamo integralmente qui di seguito.

Al Signor Sindaco del Comune di Caselle Torinese Giuseppe Marsaglia

INTERROGAZIONE

presentata congiuntamente dai gruppi consiliari Caselle Futura e Progetto Caselle 2027 per la discussione nella seduta del Consiglio Comunale del 29 p.v.

Oggetto: Probabile riassetto uffici con spostamenti di arredi e apertura con scasso di armadi

Signor Sindaco, pare essere in atto una riorganizzazione degli uffici con spostamenti di arredi e forse, cosa grave, scasso delle serrature degli armadi.

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, con la presente interrogazione si domanda:

Se tale riorganizzazione è stata disposta dall’Amministrazione e con quale atto.

Se le persone che si sono occupate della riorganizzazione degli arredi degli uffici lo hanno fatto su Suo mandato e nel rispetto della normativa GDPR.

Se ha Lei autorizzato la forzatura delle serrature di armadi che custodiscono documenti che, probabilmente, contengono dati sensibili.

· Se è stato informato che sono stati forzati anche gli armadi del Protocollo e della Polizia Municipale.

Se ha verificato che lo scasso degli armadi non configuri violazione di norme penali o amministrative, quali quelle contenute nel GDPR.

· Per quanti giorni i documenti sono rimasti incustoditi in armadi senza serratura. A quale titolo la consigliera comunale Sonia Fava e terze persone erano presenti durante gli accadimenti su elencati.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

Caselle Torinese, 15 luglio 2022

I capigruppo consiliari

Andrea dott. Fontana

Endrio dott. Milano