Si è conclusa con una buona partecipazione e la soddisfazione dei partecipanti la giornata proposta dal Centro Incontro al Palatenda di Caselle. Prima il pranzo di Ferragosto, con un ricco menu proposto da una ditta di catering. A seguire il pomeriggio danzante con Tony D’Aloia e Terry. Una giornata trascorsa serenamente per tanti “diversamente giovani”, favorita anche dal meteo, con un clima ventilato e senza la calura asfissiante delle settimane precedenti.

Il presidente del sodalizio Ambrogio Martufi: “Non erano molti i catering disposti a lavorare nella giornata di Ferragosto; siamo molto soddisfatti di questo che abbiamo trovato, che arriva da Lanzo e ha allestito i tavoli in maniera anche molto signorile. Sono stati 138 i partecipanti iscritti a questa edizione. Meno rispetto all’ultima edizione che si era tenuta nel 2019, quando erano stati 186 i partecipanti, ma di mezzo ci sono state le due annate buche per via del Covid”.

Prossime iniziative del Centro Incontro? Martufi: “A settembre avremo l’uscita in bus per il raduno di Mondovì, per il quale è stata scelta la data di giovedì 22 settembre. A breve cominciamo a raccogliere le adesioni”.