Soddisfazione nel direttivo del Centro Incontro Caselle per il buon esito del raduno dei Centri Incontro e Centri Anziani del Piemonte, svoltosi il 22 settembre a Mondovì. Una quarantina i partecipanti arrivati col bus da Caselle. Al mattino, la sfilata per la città e il saluto delle autorità, a cui è seguita la messa. Poi il pranzo con accompagnamento musicale. Nel pomeriggio salita con la funicolare per la visita del rione Piazza, quindi spazio per il ballo e la castagnata, con premiazione finale dei Presidenti dei Centri Incontro intervenuti.

Archiviata la gita, dal 2 ottobre sono ripresi i pomeriggi danzanti domenicali nel salone del CEM. Inoltre, sono aperte le prenotazioni per il pranzo sociale del 30 ottobre.