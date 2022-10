Spudorati, hanno scaricato proprio a fianco dell’ingresso dell’Ecocentro di Caselle, in via delle Cartiere, incuranti delle telecamere piazzate proprio lì. Gli abbandonatori seriali hanno colpito ancora. È successo ieri lunedì 10 ottobre, approfittando dell’orario di pausa pranzo dell’addetto CRD di Caselle. “Era l’una quando ho chiuso per andare a mangiare, come da orario. Erano le 2 meno 10 quando sono rientrato, in tempo per bollare, e ho trovato la sorpresa. Quel mucchio di rifiuti tossici, che impediscono anche di passare alle donne che portano il cibo ai gatti, di fianco all’ingresso dell’Ecocentro”.

Rifiuti senz’altro non di provenienza domestica, ma da qualche officina o attività industriale, e che pertanto non possono essere conferiti all’Ecocentro.

L’identificazione dei responsabili dell’abbandono non dovrebbe essere difficile, data la presenza di etichette con indirizzi su alcuni degli scatoloni abbandonati, o grazie alle telecamere (se funzionanti).