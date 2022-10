Da una iniziativa congiunta tra il dottor Marcello Segre, presidente della “Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco onlus” e il dottor Alberto Massasso, consigliere comunale, si è tenuto venerdì 7 ottobre presso il locale Teatro Civico un incontro avente per finalità la presentazione del progetto “Leini Cardioprotetta”.

Al tavolo dei relatori anche il dottor Stefano Dinatale, medico di famiglia, chiamato dal dottor Segre a rappresentare la valenza di un territorio cardioprotetto secondo il punto di vista di un medico di famiglia. Presenti il dr. Massazzo, medico dello sport a Caselle e la dottoressa Bertino, anestesista. A tenere gli onori di casa il Sindaco di Leini, che ha precisato che la città ha avviato le procedure per la posa di ben 11 defibrillatori, piazzati nelle farmacie, sulla piazza del mercato e nei punti di maggior affluenza di persone. Interessanti più che mai i vari interventi dei medici, con l’apertura del dr. Segre che ha tranquillizzato il pubblico illustrando la legge in materia di uso di un defibrillatore, mentre il dr. Dinatale ha raccontato come la presenza di un defibrillatore possa salvare la vita a un malcapitato colpito da un infarto.

Anche la dottoressa Bertino e il dr. Massasso hanno ribadito l’importanza di un massaggio cardiaco in caso di infarto e il condurre una vita sana all’insegna dello sport.

A conclusione dell’incontro, una serpentina di persone in paziente attesa, ha accettato di sottoporsi a una lezione pratica di uso del defibrillatore su appositi manichini. A ognuno di loro è stato rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

È stato ribadito che il mantenere alto il servizio di “informazione”, più ancora che di “formazione”, sia un elemento determinante verso la popolazione, che se posta a conoscenza di utili mezzi salvavita, non potrà che concorrere in modo propositivo in caso di necessità.