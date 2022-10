Dal 2 novembre i servizi demografici forniti dallo sportello di via Cravero 47 tornano ad essere più accessibili ai cittadini. “Le restrizioni d’orario introdotte per via dell’emergenza pandemica non hanno più motivo di esserci – spiega il sindaco Marsaglia – Con il nuovo orario le ore di apertura al pubblico salgono da 8 a 20; cerchiamo con l’apertura fino alle 17 del lunedì e quella del sabato mattina, previo appuntamento, di venire incontro anche alle esigenze di chi lavora e non vuole o non può chiedere permessi”.

Nello specchietto qui di seguito i nuovi orari, in vigore dal 2 novembre.

NUOVO ORARIO APERTURA SERVIZI DEMOGRAFICI A DECORRERE DAL 02.11.2022

LUNEDI’ 9 / 12 15 / 17

MARTEDI’ 9 / 13 (rilascio CIE previo appuntamento da parte del cittadino sul sito ministeriale Agenda CIE)

MERCOLEDI’ 9 / 12

GIOVEDI’ 9 / 13 (rilascio CIE previo appuntamento da parte del cittadino sul sito ministeriale Agenda CIE)

VENERDI’ 9 / 11

SABATO 9 / 11 (reperibilità per le imprese funebri e appuntamenti per motivate urgenze, telefonando al 376-0484936)