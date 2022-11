Con questo slogan la residenza Nuovo Baulino di Caselle, gestita dal gruppo francese Colisée, in collaborazione con l’Associazione Alzheimer di San Carlo Torinese e con il patrocinio del Comune di Caselle, organizza per martedì 8 novembre un incontro con la cittadinanza, aperto e gratuito, dedicato alla malattia di Alzheimer e alle altre forme di demenza. L’obiettivo è quello di dare un supporto alle famiglie e ai “caregiver” , coloro che si prendono cura degli ammalati e che si trovano ad affrontare quotidianamente problematiche collegate alle demenze.

L’intenzione dell’incontro è quella di cogliere le esigenze dei “caregivers” e creare uno spazio dedicato a loro che spesso hanno bisogno di sostegno e di incoraggiamento. Aiutare quindi i “caregiver”a esprimere le proprie emozioni, le proprie difficoltà, offrire loro supporto, fornire consigli pratici e infine creare uno spazio di condivisione.

Il gruppo, così come concepito, racchiude in sé le potenzialità per promuovere dinamiche di aiuto reciproco tra i suoi membri.

L’incontro sarà gestito dai professionisti della struttura e dell’Associazione Alzheimer di San Carlo, che si rendono disponibili a rispondere alle domande e ai dubbi che sorgono da parte dei cittadini e per spiegare il progetto previsto nella Residenza Nuovo Baulino.

La serata si svolgerà con il supporto del Comune di Caselle, in virtù di una stretta collaborazione tra il Sindaco Marsaglia, l’Amministrazione Comunale e la Direzione del Nuovo Baulino.

L’incontro che come già detto sopra si svolgerà martedì 8 novembre prossimo, sarà tenuto presso il Centro Diurno della Residenza Nuovo Baulino in Via A. Moro 33 a Caselle, a partire dalle ore 18:00 con termine previsto per le 20:00.