Dopo le reiterate richieste che il nostro Gruppo ha presentato, la Maggioranza ha iniziato a convocare le Commissioni per garantire un corretto svolgimento dei lavori dell’Amministrazione: spiace che ciò sia avvenuto dopo quasi sei mesi dalle elezioni comunali e solo dopo le nostre sollecitazioni, ma ne prendiamo atto. Hanno così preso a lavorare le Commissioni Lavori Pubblici, Sanità, Urbanistica e la Commissione per le Pari Opportunità e per la Promozione della Legalità. Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, il nostro Gruppo ha presentato 4 Interrogazioni su argomenti molto concreti: abbiamo chiesto quali sono le intenzioni dell’Amministrazione Comunale in merito alle Comunità Energetiche Rinnovabili ed ai Gruppi di Autoconsumo Collettivo (strumenti per la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico); abbiamo sollecitato la Maggioranza a prendere posizione sugli ormai obsoleti indicatori che vengono usati dai Ministeri per l’assegnazione di fondi e che, così come scritti, escludono dai finanziamenti molti Comuni come il nostro; abbiamo chiesto informazioni sulla realizzazione di parchi gioco sul territorio (con particolare riferimento all’area di via Colombo); abbiamo incalzato la Maggioranza sulla costituzione della Commissione per le Pari Opportunità. Tra gli altri punti trattati vi era anche la nuova convenzione di Segreteria con il Comune di Santena: può sembrare un punto “burocratico”, ma nella sostanza la nuova direzione intrapresa dalla Maggioranza comporterà un considerevole aumento a carico dei cittadini delle spese per il funzionamento della “macchina comunale”. Attendiamo ora l’appuntamento con i documenti relativi al Bilancio di Previsione: veri “banchi di prova” per la Maggioranza per esprimere finalmente, dopo tanti mesi, quali sono le proprie linee strategiche di governo ed i propri equilibri interni. Proveremo a portare il nostro contributo per migliorare gli atti amministrativi a beneficio di tutti. Per quanto riguarda il Governo nazionale siamo preoccupati per le decisioni assunte: non ultima la bozza di Legge di Bilancio che consideriamo totalmente inadeguata per le esigenze del Paese e del contesto storico che stiamo vivendo. Ormai nell’imminenza delle festività natalizie registriamo che la Maggioranza ha deciso di privare la Città degli addobbi luminosi nel nome di un pressoché irrilevante risparmio energetico: non condividiamo la scelta e riteniamo che i risparmi potevano essere fatti, in modo più significativo, su altri temi. Un’occasione persa per portare un contributo al rilancio della Città dopo anni difficili e per lanciare un messaggio di speranza: esprimiamo, invece, l’apprezzamento per il tessuto associativo e per le nuove generazioni che sta promuovendo iniziative per i casellesi e cogliamo l’occasione per augurare a tutti e a tutte Buone Feste con la speranza che il periodo buio che stiamo vivendo possa presto trasformarsi in un’epoca di pace e di benessere. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) nonchè le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”