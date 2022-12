Il CCRR, Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si è ritrovato sotto i portici di Palazzo Mosca giovedì 22 dicembre per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. Uno scambio tra la giovane sindaco Paola Simoniello, i suoi consiglieri ed il sindaco Marsaglia con il vicesindaco Aghemo. Presenti, in qualità di consigliere comunale Sonia Fava, la Dirigente dell’istituto comprensivo Muscato e l’insegnante Vita Interrante referente del CCRR. Oltre, al classico scambio degli auguri, vi è stato uno scambio di informazioni tra le due amministrazioni. I ragazzi hanno presentato un po’ di loro. È stato interessante conoscere le loro storie, i loro gusti in fatto di tempo libero e tanto altro. Sempre, cordiali e piene di entusiasmo, specie con i giovani, le parole che il Sindaco Marsaglia ha indirizzato a loro. Gli auguri sono stati un momento di riflessione su quanto è necessario fare per Caselle, ciascuno secondo il proprio spazio di azione. Presenti molti genitori, che guardavano con orgoglio quei giovani ragazzi, così tenaci, così pronti a mettersi in gioco. Una festa di parole e frasi, che hanno suggellato uno dei primi di una lunga serie di incontri. L’ intramontabile taglio del pandoro è stato seguito dalle foto in mezzo al bosco di Natale in piazza Boschiassi. Tanti sorrisi, tanti occhi scintillanti sono stati la giusta cornice di questa “festa degli auguri”.