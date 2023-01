Da martedì 17 gennaio è stato istituito un senso unico alternato, regolato da semaforo, in via alle Fabbriche. Il restringimento è all’altezza del numero civico 56, nel tratto di fronte alla recinzione della Kelemata, ed è stato disposto con ordinanza comunale n° 10/2023 per via di un tetto pericolante nel fabbricato della cascina antistante. Un tratto di circa 50 metri di strada costeggiante la cascina è stato transennato, in attesa di interventi da parte della proprietà.

