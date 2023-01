Dalla prossima settimana, riprenderanno in città i lavori SMAT per rinnovo delle condutture di acqua potabile e delle condotte fognarie, e si preannunciano forti disagi per gli automobilisti. Esattamente un anno fa, a partire da fine gennaio, il tratto di via Circonvallazione interessato era stato quello fra via Martiri e strada Ciriè. Ora la sostituzione delle condotte SMAT è previsto che continui nel tratto di via Circonvallazione fra strada Ciriè e strada San Maurizio, quello che costeggia il lato sud di piazza Falcone. In una riunione negli uffici comunali di via Cravero, nella mattinata di venerdì 20 gennaio, presenti anche, oltre al Settore Lavori Pubblici, la Polizia Municipale di Caselle, la Direzione Lavori SMAT con l’impresa appaltatrice Cantieri Moderni s.r.l. di Pinerolo, sono state decise e tradotte in ordinanza le modalità delle limitazioni al traffico, che prevedono quanto segue:

martedì 24 gennaio e mercoledì 25 in via Circonvallazione nel tratto compreso tra strada Ciriè e strada San Maurizio sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da movieri o semaforo temporaneo, per l’installazione del cantiere;

dalle ore 8,00 di giovedì 26 gennaio 2023 e fino a fine lavori ci sarà la chiusura al transito dello stesso tratto di via, per tutta la durata lavori: indicativamente per 30 giorni, salvo imprevisti e condizioni atmosferiche avverse.

Dato il tratto interessato, fra l’altro adiacente alla piazza ove si tiene il mercato, facile prevedere forti disagi per gli automobilisti, in particolare per i residenti nelle vie che si affacciano su quel tratto della circonvallazione.

“Siamo consapevoli dei disagi – commenta al telefono l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Sergnese_- e ce ne scusiamo con la cittadinanza, ma si tratta di interventi sulle infrastrutture idriche d’altra parte indispensabili”.