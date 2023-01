Quando aprirà? La domanda se la ponevano da tempo gli automobilisti che percorrono la superstrada di Caselle. Arrivati, in direzione Torino, alla fine della superstrada, finora si era obbligati ad imboccare il curvone che ti porta obbligatoriamente su corso Grosseto, anziché poter tirare dritto per corso Venezia e il centro città.

Eppure, le ampie corsie dell’ultimo tratto di corso Venezia, quei 700 metri di sistemazione stradale che mancavano per raccordare la copertura del Passante ferroviario con la superstrada per Caselle, sembrano finite, persino con la segnaletica stradale predisposta. Sembrano, per l’appunto. In realtà, alla riapertura del cantiere dopo la pausa natalizia, risultava che nel senso di marcia in direzione centro città mancano ancora gli ultimi 200 metri di tappetino d’asfalto; nell’altro senso, direzione Caselle, l’asfaltatura è invece completata.

Ora è arrivata notizia della decisione che sembrerebbe maturata fra Direzione Lavori del Comune di Torino e ANAS di aprire il collegamento diretto fra corso Venezia e il raccordo autostradale per Caselle giovedì 19 gennaio 2023, ore 11, nella sola direzione di marcia verso Caselle.

Per l’apertura nell’altra direzione di marcia, quella verso il centro città, bisognerà presumibilmente attendere marzo e il rialzo delle temperature per il completamento delle asfaltature ora ancora mancanti.