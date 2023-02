Lunedì 30 gennaio 2023 si è tenuta a Roma l’assemblea di presentazione, a sindaci e pubblici amministratori, del Progetto Polis di Poste Italiane.

Il progetto è rivolto in particolare ai comuni con meno di 15mila abitanti. A questi comuni Poste Italiane propongono di trasformare i loro uffici postali in sportelli unici per le pratiche della pubblica amministrazione: es. carta d’identità e certificati anagrafici, Isee, esonero canone Rai e molte altre pratiche.

All’incontro di presentazione del progetto erano presenti anche i Comuni di Caselle T.se e di San Maurizio C.se, rappresentati rispettivamente dagli assessori Paolo Marchetti e Luca Muscat, che vediamo nella foto insieme.