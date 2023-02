L’appuntamento era per le 12 di domenica 12 febbraio, nella centralissima piazza Boschiassi. L’invito a partecipare era apparso il giorno prima, sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Caselle . Un orario scelto, non a caso, per dare tempo al Gruppo di Cammino di completare il giro della domenica mattina. E, infatti, puntuali a mezzogiorno, appena arrivati i camminatori, il sindaco di Caselle Beppe Marsaglia e il consigliere Antonino Bocchetta hanno provveduto a scoprire l’opera artistica “Un cuore d’amore”, installata in vista dell’imminente Festa di San Valentino. Un’opera dedicata a tutti gli innamorati, che vorranno utilizzarla come supporto per portare lì i lucchetti a suggello del loro sentimento. Il sindaco, prima di procedere a inserire con la compagna Sonia Fava il suo personale lucchetto, ha ringraziato gli sponsor che hanno supportato l’iniziativa: innanzitutto BDAMetalglass Bocchetta che ha realizzato il manufatto, e poi Graphic Garage per la targa, Fiorire per l’allestimento floreale e La Baita per i pasticcini.

L’opera, che nelle intenzioni dell’Amministrazione è previsto, teppisti permettendo, che rimanga come installazione permanente, è da oggi pronta a ricevere altri lucchetti di coppie innamorate.