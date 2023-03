La città di Caselle presenta per sabato 18 marzo l’iniziativa “Aspettando la primavera”. La giornata si svolgerà in più punti di interesse situati nel centro cittadino. Via Cravero e piazza Boschiassi ospiteranno per la prima volta, e per l’intera giornata, il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. Un appuntamento per lo shopping glamour, con il meglio del Made in Italy, in una “boutique a cielo aperto” che fa tendenza.

Il consorzio “ Gli ambulanti di Forte dei Marmi” è nato nel 2002 dall’unione di una selezione dei migliori banchi dello storico mercato e ha reso itinerante uno dei mercati più conosciuti ed apprezzati della nostra penisola. Sui banchi di vendita è possibile trovare prodotti di qualità provenienti dall’artigianato toscano ed italiano: pelletteria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, abbigliamento griffato, porcellane, tessuti di arte fiorentina e molto altro. Qualità e convenienza sono garantite da un rigoroso statuto che bandisce manufatti di scarso pregio e imitazioni.

In piazza Europa dalle 15 alle 17 la Pro Loco organizza i balli popolari, in via Torino dalle 9 alle 17 si potranno ammirare le FIAT 126 vintage e a Palazzo Mosca dalle 15 alle 18, Caselle Servizi Giovani offrirà laboratori creativi e un corner photo.

Abbiamo chiesto un commento, sulla novità del mercato ambulante di Forte dei Marmi, a Giuliana Aghemo, Vicesindaco e Assessore al Commercio: “ L’Amministrazione è orgogliosa di mettere in calendario, per la prima volta a Caselle sabato 18 marzo, il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, una novità assoluta non solo per la nostra Città, ma anche un’esclusiva per tutto il basso Canavese e Valli di Lanzo. Si tratta di un “evento-mercato” che propone uno spettacolo di bancarelle con articoli di qualità, vere eccellenze italiane, animato da operatori dall’inconfondibile parlata toscana. La parte commerciale occuperà il 50% dell’area dedicata alla manifestazione che si completerà con iniziative collaterali dedicate all’intrattenimento di grandi e piccini: dai balli popolari all’incontro vintage con il Club Italiano Fiat 126 per passare ai laboratori creativi, corner foto e giostrine. Insomma, un’ottima occasione per rilanciare il nostro territorio e favorire il commercio locale senza oneri per le casse comunali (a carico degli ambulanti il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, servizio pulizia dopo l’evento ecc)”.

Luca Marchiori, presidente dell’Associazione Commercianti cittadina ci ha invece rilasciato la seguente dichiarazione: “Abbiamo appreso dalla locandina pubblicata sul sito degli “Ambulanti di Forte dei Marmi” della manifestazione organizzata dal Comune di Caselle, “Aspettando la Primavera” organizzata in collaborazione con gli Ambulanti stessi, per sabato 18 marzo.

Ovviamente, questo, ci ha lasciati perplessi in quanto, il 31 gennaio scorso, avevamo formalizzato regolare richiesta per lo svolgimento della manifestazione “Svegliati…. è primavera” per domenica 19 marzo, che prevedeva la partecipazione di “Crocetta Più in Tour”. Richiesta che è stata approvata dalla Giunta comunale con comunicazione tramite PEC in data 20/02/2023, con nuove regole rispetto al passato e senza il patrocinio Comunale.

Manifestazione che abbiamo annullato dopo aver letto la delibera che confermava l’evento del sabato e e dopo esserci confrontati con gli organizzatori di Crocetta Più in Tour, che hanno revocato la loro partecipazione.

Il fatto di voler organizzare un evento “alternativo” al mercato di “Crocetta Più in Tour” da parte dell’Amministrazione, è nel pieno sicuramente delle proprie facoltà, ma organizzarlo senza darne comunicazione all’Associazione di categoria del paese mi lascia perplesso.

Avere una manifestazione straordinaria alla domenica è la possibilità concreta di avere un giorno in più di lavoro, con un alto afflusso di persone e nuovi introiti economici.

Una manifestazione organizzata al sabato è sicuramente una “visione di opportunità” che fatico a comprendere.”