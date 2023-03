Proseguono, a Caselle, le vicende un po’ tormentate della Commissione Pari Opportunità e per la Legalità (CPO).

A fine febbraio la guerra di comunicati scatenata dal mancato accordo sulla data in cui ritrovarsi. Poi, la vicenda di domenica 19 marzo quando, per una serie di fraintendimenti ed equivoci, l’iniziativa della “camminata per l’emancipazione” non ha potuto aver luogo (con lo strascico di un’interrogazione in Consiglio Comunale formalizzata dal gruppo consiliare Caselle per tutti).

Fortunatamente, la successiva manifestazione organizzata da CPO al Prato della Fiera il 21 marzo, in occasione della Giornata per ricordare le vittime innocenti della mafia, è andata a buon fine.

La successiva occasione d’incontro della CPO è stata, una settimana dopo, il 28 marzo, per la seduta convocata per formalizzare la sostituzione di Anna Cuzzilla, dimissionaria per problemi personali legati ai turni di lavoro. Aprendo la riunione, la presidente Chiara Mingrone ha così brevemente commentato l’andamento del gruppo: “Finora è stato un percorso ad ostacoli. Ma i fatti capitati ci hanno reso più squadra e ora cerchiamo di camminare insieme”. Si è quindi dato il benvenuto alla nuova componente indicata dal gruppo di maggioranza, l’insegnante Vita Interrante, che si è presentata al resto del gruppo. Si sono poi scambiate alcune idee per le prossime attività da organizzare, e si è concordata la data del 17 aprile per la prossima seduta della CPO.

Questa la dichiarazione che Vita Interrante ci ha rilasciato al termine dell’incontro: “La designazione quale membro della Commissione Speciale Pari opportunità del Comune di Caselle Torinese rappresenta, per il mio percorso umano e professionale in questa comunità, una tappa importante. Un viaggio iniziato nel lontano novembre del 2015 e che, oggi, si è trasformato in una grande opportunità. Ho la possibilità di dare il mio contributo ad una comunità, che mi ha accolto, sin da subito e che mi ha fatta crescere. Ho un debito di cuore importante, che desidero onorare con lealtà, entusiasmo e voglia di fare”.