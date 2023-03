Nell’ambito della rassegna Libri di altri incontrano Italo Calvino, Desy Icardi, a cura della Biblioteca civica Jella Lepman, giovedì 30 marzo 2023 alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Caselle Torinese, in via Torino 5, presenterà il suo ultimo romanzo “La fotografa degli spiriti” (Fazi editore, 2022).

La rassegna

A Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori italiani ed europei del Novecento, in occasione del centenario della sua nascita, la Biblioteca Jella Lepman vuole dedicare nel 2023 una serie di incontri con scrittrici e scrittori, per lo più torinesi, che nella loro attività professionale o nella loro formazione hanno avuto in uno o più libri di Calvino un particolare punto di riferimento.

L’autrice

Desy Icardi è nata e vive a Torino, dove lavora come formatrice aziendale. Con Fazi Editore ha pubblicato L’annusatrice di libri, La ragazza con la macchina da scrivere e La biblioteca dei sussurri, riscuotendo, anche all’estero, ottimi risultati di critica e di pubblico.

Il romanzo

Ne “La fotografa degli spiriti” Desy Icardi prosegue la sua serie di libri sui cinque sensi con un romanzo interamente dedicato alla vista e alla capacità, mai scontata, di saper cogliere le occasioni. Al centro del racconto l’arte della fotografia in tutte le sue manifestazioni e una ragazza con una fervente curiosità, che sarà in grado di cambiare per sempre il corso della sua vita. La fotografa degli spiriti è una storia avvincente ed emozionante sull’importanza di trovare la propria strada inseguendo le passioni più vere. (Fonte: fazieditore.it)

Dettagli del libro

Titolo: La fotografa degli spiriti

Autore: Desy Icardi

Editore: Fazi

Data di Pubblicazione: 22 novembre 2022

Collana: Le strade

ISBN: 9791259672988

Pagine: 360

Informazioni di contatto

Biblioteca Civica Jella Lepman

Via Torino, 5 – Caselle Torinese (TO)

Telefono: 011 9964281

email: biblioteca@comune.caselle-torinese.to.it

fb: @biblioteca.caselletorinese

Link utili

www.desyicardi.it – www.fazieditore.it