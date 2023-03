Un aggiornamento sull’avanzamento delle attività propedeutiche all’apertura dei due cantieri più grossi previsti nel programma di opere pubbliche dell’amministrazione Marsaglia.

Per quanto riguarda la trasformazione del Vecchio Baulino nel nuovo municipio, dopo l’intoppo verificatosi per la gara andata deserta il 20 febbraio scorso, gli uffici tecnici casellesi hanno provveduto con determina del 16 marzo a far aggiornare, previo incarico professionale all’arch. Gianfranco Gallina di Ciriè, il computo metrico dei lavori. Utilizzando l’ultimo prezziario della Regione Piemonte l’incremento dei costi si aggirerebbe sui 300.000 euro. Inoltre, nella nuova gara che sarà fatta ripartire appena sistemate le poste di bilancio, non ci sarà più la clausola che vincola l’impresa vincitrice a farsi carico della vendita dell’immobile comunale di via Cravero, valorizzato per 700.000 euro. Clausola evidentemente non gradita dalle imprese.

Nessun problema di scarsa partecipazione per l’altra gara che riguarda il raddoppio delle scuole medie di strada Salga: entro il termine stabilito sono pervenute 177 manifestazioni di interesse, di cui 4 subito escluse perché non conformi all’avviso pubblico. Fra le 173 ammesse, il giorno 13 marzo negli uffici dei Lavori Pubblici di Caselle è stato effettuato il sorteggio delle 10 imprese che saranno invitate a partecipare alla gara a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.