Era la mattina del 19 gennaio scorso quando ANAS e Comune di Torino, ognuno per la parte di competenza, diedero il via libera all’apertura del tanto atteso collegamento diretto fra il raccordo autostradale per Caselle (RA10) e il vialone di corso Venezia. Apertura ancora monca, perché limitata alla sola direzione di marcia verso Caselle.

Nell’altra direzione di marcia, quella verso le forche caudine di piazza Baldissera, e poi Porta Susa, mancavano ancora gli ultimi 200 metri di tappetino d’asfalto, che, dissero allora, non si poteva ancora posare per via delle temperature rigide invernali. Bisognava aspettare marzo. Poi anche marzo è passato. Ad aprile l’asfaltatura è stata finalmente completata. L’apertura completa è ora prevista, dalla Direzione Lavori, entro il 7 maggio, dopo una fase transitoria che comporterà una temporanea chiusura dello svincolo verso corso Grosseto per consentire di piazzare la segnaletica stradale definitiva. Nei prossimi giorni si conoscerà giorno e ora dell’apertura.

Nel frattempo prosegue, nelle immediate vicinanze, quello che è chiamato dalla Direzione Lavori il Lotto 2, che include il completamento della viabilità locale tramite la realizzazione di un secondo accesso su corso Venezia da via Sospello e di una nuova intersezione semaforizzata su corso Grosseto. Ci sarà inoltre la risistemazione delle aree verdi del Parco Sempione, occupate per tanti anni prima dal cantiere del Passante ferroviario e poi da quello SCR per la galleria ferroviaria sotto corso Grosseto. La conclusione del cantiere del lotto 2 è prevista per ottobre 2023.