Caselle: il Consiglio Comunale di luglio raddoppia

Un inconsueto doppio appuntamento ravvicinato attende il parlamentino di Palazzo Mosca nell’ultima settimana di luglio. La conferenza dei capigruppo, svoltasi lunedì 17 per impostare l’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale previsto mercoledì 26 luglio, ha infatti deciso di dedicare un’apposita seduta, il giorno successivo, sempre alle 18, per il Consiglio aperto alla cittadinanza, richiesto a fine giugno dalla lista Progetto Caselle 2027.
Entrambe le sedute saranno anche trasmesse in diretta streaming, tramite il sito internet YouTube al canale “URP CASELLE-TORINESE”.
Qui di seguito l’ordine del giorno completo di entrambe:
ORDINE DEL GIORNO PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2023
- COMUNICAZIONI DEL SINDACO INTERROGAZIONI
- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 14/06/2023
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023- 2025
- VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL’ART. 81 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. ESAME ED APPROVAZIONE – SETTORE FINANZE
- SETTORE AFFARI GENERALI – RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL’ANNO 2023
- ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L., PROPEDEUTICA ALL’ADESIONE ALLA “CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 1” PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA). APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI CESSIONE
- DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 20/10/2022 AD OGGETTO: “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 – APPROVAZIONE” – MODIFICA
- CESSIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FG. 25 PARTICELLA N. 424 DI MQ. 1003,00 CON RISERVA DEI DIRITTI EDIFICATORI – AUTORIZZAZIONE
- REGOLAMENTO PER L’ALLESTIMENTO DI DEHORS TEMPORANEI, FISSI E CHIOSCHI – APPROVAZIONE
- ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE “CASELLE PER TUTTI” AD OGGETTO – TRASCRIZIONI ANAGRAFICHE
- MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “CASELLE PER TUTTI” AD OGGETTO “COMMEMORAZIONE COLLE DEL LYS”
- MOZIONE PROPOSTA DAL GRUPPO CONSILIARE ” CASELLE PER TUTTI ” AD OGGETTO “ELIMINIAMO LE DIFFERENZE: IL CICLO NON È UN LUSSO”
- INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI PROGETTO CASELLE 2027 – LISTA CIVICA PROGRESSISTA IN DATA 17/07/2023 AD OGGETTO “AREE ATA: QUALI SONO GLI INTENDIMENTI FATTUALI DELL’AMMINISTRAZIONE DI CASELLE?”
ORDINE DEL GIORNO PER CONSIGLIO COMUNALE APERTO DEL 27/07/2023
- VECCHIO BAULINO
- CENTRO STORICO E FERROVIA
- AREE ATA
- NUOVO PRGC (PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE)