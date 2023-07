Il cortile di Palazzo Mosca ospita: “Baldoria a corte”

“Baldoria a corte” è una festa organizzata dal gruppo “Caselle nel cuore”, un gruppo unito fin dalle prime fasi della campagna elettorale che si è ulteriormente cementato nella vittoria delle elezioni e nel primo anno di amministrazione della Città di Caselle. La festa si terrà nelle serate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 Luglio; a partire dalle ore 19 nel cortile di Palazzo Mosca, a ingresso libero.

“Ci piace l’idea di condividere qualche serata spensierata e conviviale con tutte le persone che ci hanno sempre sostenuto e perché no anche con chi non la pensa esattamente come noi, questa potrebbe essere un’occasione d’incontro e confronto”.

Per il cibo e le bevande sono state coinvolte tre attività casellesi: la birreria Three Wolf, il Chiosco di Via Suor Vincenza e il ristorante Totò e Peppino. Per andare incontro a diversi gusti ci saranno tre tipologie d’intrattenimento musicale: una serata di karaoke e musica dal vivo una serata DJ per coinvolgere i giovani e una serata dedicata ai balli caraibici. Il contesto del cortile interno di Palazzo Mosca è carino e intimo: “il cortile di casa di un grande gruppo come quello di Caselle nel cuore”.