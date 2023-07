La rinascita della “ Baita dell’ amicizia”

Sono 50! Ebbene sì: nel corso del 2022 sono passati 50 anni da quel 1972 quando la “Baita dell’amicizia” di Pialpetta, dopo alcuni anni di utilizzo in “affitto”, fu acquistata da Don Benente per la Parrocchia di Caselle Torinese. In questo mezzo secolo sono migliaia i ragazzi e le ragazze che, assieme a sacerdoti, suore, animatori, educatori e accompagnatori, hanno trascorso una o più settimane nella nostra Baita vivendo una forte esperienza di aggregazione, di fede e di socialità. Attraverso questa opportunità molti hanno scoperto e approfondito nel modo più genuino il valore dell’amicizia e della crescita umana e spirituale. Escursioni, gioco, preghiera, vita comune, condivisione di piccole responsabilità… il tutto in un clima di familiarità che ha lasciato nel cuore e nella mente di ciascuno, anche a distanza di tanti anni, ricordi positivi e radici profonde.

Come sapete, l’esperienza della pandemia da COVID-19 degli anni scorsi ha reso obbligatoria la momentanea sospensione del campi di Pialpetta. Ora intendiamo ripartire e desideriamo farlo nel migliore dei modi: per fare questo rimandiamo ancora di qualche tempo la ripresa dei vari turni di ragazzi. Tornando a Pialpetta nei mesi scorsi non abbiamo potuto non prendere atto che i locali della Baita necessitano di alcuni interventi: come ogni casa, dopo un po’ di anni, nonostante l’impegno costantemente profuso da tanti (ai quali va il più sentito ringraziamento) nelle opere di manutenzione e di sistemazione, anche la nostra Baita ha bisogno di alcuni adeguamenti e di alcune migliorie per renderla più funzionale e aderente alle necessità di oggi. Sarà un percorso gravoso, sia per gli aspetti burocratici da seguire sia, soprattutto, per l’impegno economico: alcune persone di buona volontà hanno già iniziato a elaborare un possibile piano di interventi che, necessariamente, dovrà essere affrontato a lotti, a piccoli passi.

L’obiettivo è quello di riprendere la programmazione dei campi per l’estate 2024, dopo aver eseguito almeno una parte di lavori previsti. È un impegno che riguarda l’intera Comunità. Molti sono sinceramente affezionati a questo luogo di montagna e di amicizia e a quanto in esso hanno fatto vissuto: a molti altri deve essere garantita la possibilità di godere di una simile esperienza. Chi se la sente di darci una mano? Ufficializzeremo il progetto di riqualificazione della Baita a partire dal mese di settembre, in occasione della Festa Patronale.

Per tale occasione intendiamo anche realizzare una mostra fotografica di questi primi 50 anni di vita della Baita di Pialpetta: invitiamo coloro che sono in possesso di immagini, più o meno vecchie, delle esperienze vissute in Baita a portarle in Parrocchia in modo da contribuire alla realizzazione di questa prima fase del progetto! Vi aspettiamo in tanti.

Don Claudio