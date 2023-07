 Le notti bianche di Artigian Gusto

L’estate casellese è caratterizzata dalla programmazione di tre notti bianche: 16 giugno, 28 luglio e 9 settembre. In occasione della serata del 9 settembre la notte bianca si tingerà anche di verde e verrà organizzato un concerto in Piazza Falcone per festeggiare il centenario del Gruppo di Caselle della Associazione Nazionale Alpini. Le serate sono patrocinate dalla Amministrazione comunale di Caselle, che ha dimostrato di essere molto attiva e presente rispetto alle iniziative sul territorio, e sono organizzate grazie al grande lavoro e alla passione della nostra Pro Loco. Silvana Menicali contagia con la sua positività: “Un gran lavoro di organizzazione che cerchiamo di fare al meglio, toccando tutte le vie del centro e offrendo varie attività per far divertire tutti. Sono soddisfatta della prima serata, per la seconda abbiamo affisso locandine anche nei paesi limitrofi”. Come l’anno scorso è stata coinvolta l’associazione Different Events che organizza mercatini in tutto il Piemonte, eventi all’insegna della enogastronomia di eccellenza, street food, cocktail e birra artigianale, artigianato, negozi in bancarella, prodotti tipici, hobbisti, aziende agricole e intrattenimento musicale.

Durante la prima serata le vie del centro hanno visto sfilare tanti curiosi, complice una serata non piovosa di un giugno instabile. In Piazza Boschiassi la band Fish n’ Chips ha aperto la sua stagione di concerti. Il quartetto vocale e d’intrattenimento, composto da due drag queens, ha fatto cantare e ballare a suon di ugole potenti e parrucche lucenti.

Dalla 500 decappottabile parcheggiata in Via Cravero sono sgorgati litri di Mojito e il Dj set di Via Torino ha fatto da sottofondo per gli amanti del genere. Piazza Europa ha visto in prima linea la Pro Loco casellese con cibo e balli popolari. Parte della festa anche Via Mazzini, Via Guibert e Piazza dell’Emigrante. Negozi aperti per la durata della manifestazione dalle 17 fino a mezzanotte, e per i commercianti fuori dalle vie coinvolte sono stati destinati spazi nel cuore della festa. Presenti anche le Associazioni. La scacchiera gigante di Homo Ludens, posta di fronte alla Chiesa di Santa Maria, ha stimolato parecchi a “mettersi in gioco” con qualche mossa sotto le stelle. Roberta Fornaciari, Presidente di Homo Ludens, ringrazia lo staff della associazione. “ È importante avere uno staff di soci che dedicano energie e il loro tempo. Sistemare gli scacchi giganti richiede uno sforzo fisico che è stato ripagato dai passanti. Bello vedere tanti bambini avvicinarsi alla scacchiera gigante, fare domande, tentare mosse. Sono contenta di come si siano poste le basi di collaborazione con l’Amministrazione”. L’organizzazione ha proprio pensato a tutti, i bambini sono stati coinvolti in diverse attività: dai gonfiabili al truccabimbi. L’Informagiovani e la biblioteca civica Jella Lepman, sotto i portici di Palazzo Mosca hanno proposto la “Notte dei pupazzi”. I bambini che lo desideravano potevano consegnare il loro peluche del cuore, lasciarlo in biblioteca per una notte e recuperarlo il mattino successivo accompagnato da un libro.

Giuliana Aghemo, assessore alla cultura e al commercio, si dice soddisfatta sia della riuscita che della partecipazione. Ringrazia la Pro Loco, i commercianti, gli esercenti, le associazioni, gli uffici comunali, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Protezione civile e la Croce Verde”.

Il successo dell’iniziativa mette in secondo piano le immancabili note stonate delle critiche e delle polemiche: lasciamoci ispirare dalla frase dei nostri centenari Alpini casellesi “Volersi bene costa niente”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...