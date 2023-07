 Riaperta la farmacia dell’Aeroporto “Sandro Pertini”

La farmacia comunale F26 presso l’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese è stata riaperta, garantendo supporto ai viaggiatori e ai numerosi dipendenti dell’aeroporto. Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti Giuseppe Marsaglia sindaco di Caselle, Mario Corrado direttore generale della Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale e Andrea Andorno amministratore delegato SAGAT. Il Dott. Antonello Musolino Responsabile farmaceutico della ASM di Venaria si dice soddisfatto del lavoro di collaborazioni tra le parti che ha reso rapida la riapertura della farmacia, chiusa dalla fine dell’anno scorso. Musolino ci spiega che il lavoro di allestimento e di assortimento, in concerto con la responsabile dell’ufficio acquisti della ASM Erika Giusiano, ha richiesto una focalizzazione diversa vista la particolare collocazione del punto vendita. Un esempio tra tutti, cercare aziende che fornissero i prodotti liquidi, in gel e gli sciroppi con formulazioni da 100 ml per consentirne il trasporto in aereo. Con la acquisizione della F26, la ASM di Venaria gestisce 25 farmacie dislocate in vari comuni della provincia di Torino. La collaborazione tra la Città di Caselle e l’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria è consolidata da tempo ed è iniziata con la Farmacia F25 che si trova nella galleria dell’Unes di Via Calcutta, anch’essa con titolarità del Comune di Caselle.

La F26 dell’aeroporto è situata al piano degli Arrivi e sarà aperta da lunedì a sabato, dalle 10 alle 18 con orario continuato e si prospetta un possibile ampliamento di orario da valutare nel prossimo autunno. La F26 non avrà turni di apertura notturni perché l’aeroporto è chiuso per motivi di sicurezza dall’una di notte alle cinque del mattino. Accanto alla farmacia è attivo un servizio di assistenza medica. Per contattare la F26 di Strada San Maurizio 12, presso l’aeroporto di Caselle torinese si può telefonare al numero 0110243591 oppure scrivere a farmacia26@asmvenaria.it. Il Direttore del punto vendita è il Dott. Gilbert Meini. Il Dott. Meini ha già maturato esperienza nel ruolo di direzione ed è dipendente di ASM da più di dieci anni. Lo abbiamo incontrato dietro al bancone della rinnovata farmacia F26 e ci ha raccontato con entusiasmo di aver accettato questa nuova sfida: il rapporto con i turisti, lo sforzo di comprendere varie lingue e vivere in una città dentro la città. Ad aiutarlo a rotazione, i farmacisti già attivi sul territorio casellese nella farmacia F25 di Via Calcutta che hanno svolto un regolare corso di formazione e sicurezza per ottenere il tesserino di accesso alla zona aeroportuale.

