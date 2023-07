Strada Malanghero chiusa per ricerca ordigni bellici

Disagi in vista per chi utilizza Strada Malanghero. Nella settimana che comincia da lunedì 31 luglio 2023 fino a venerdì 4 agosto la strada potrà essere chiusa dalle 8,30 alle 17 per consentire di eseguire in sicurezza le attività di indagine strumentale per verifica della eventuale presenza di ordigni inesplosi della Seconda Guerra Mondiale. L’attività di controllo, commissionata da SMAT, è propedeutica alla successiva posa di condutture di acqua potabile, derivate dal nuovo campo pozzi, realizzato nel 2018 in regione Malanghero a spese SATAC per consentire la dismissione nelle Aree ATA del vecchio pozzo della Montrucca.

Per ridurre al minimo i disagi la SMAT eseguirà la chiusura della strada in due step, avendo come punto di riferimento lo stabilimento Leonardo. Sono esclusi dal divieto: · gli autobus che trasportano i dipendenti dello stabilimento Leonardo; · i mezzi di soccorso · i veicoli delle forze dell’ordine stanziati presso strada Malanghero.