“Sulla stessa nave” era il titolo dell’invito che Don Claudio aveva rivolto ai fedeli pregandoli caldamente di partecipare alla “Assemblea parrocchiale”, che si è tenuta ieri.

Oratorio di Via Gibellini colmo di fedeli, di pubblico, di semplici curiosi.

“La chiesa è come un paracadute: funziona solo quando si apre”, affermava Don Claudio nel volantino-invito, presentando il nuovo parroco Don Alessandro Martini che sarà coadiuvato dal co-parroco Don Sergio Fedrigo e dai collaboratori Don Marco Varvello e dallo stesso Don Claudio Giai Gischia.

Il co-parroco Don Sergio ha raccontato la chiamata dei tre nuovi sacerdoti a Caselle da parte del Vescovo e Don Alessandro ha poi chiesto di conoscere le attività pastorali dei fedeli, in ambito parrocchiale.

Andrea Giachino ha presentato i giovani e le attività dell’oratorio, e poi una catechista ha sottolineato quanto sia stato difficile portare avanti questo servizio per carenza di volontari e volontarie.

Valter Leonarduzzi ha poi spiegato le varie attività della Caritas, sia come centro di ascolto, che come come ente deputato a sostenere materialmente i più bisognosi.

S’è poi avuta certezza che la nostra parrocchia non verrà accorpata a quella di Borgaro, come forse erroneamente molti hanno inteso, bensì verranno mantenute le due realtà che coopereranno attraverso “l’incontro, il dialogo, la solidarietà” come sottolineato ad alta voce da Don Alessandro. “Solo così – ha proseguito Don Alessandro – si riuscirà a cooperare tutti insieme, unire le idee, migliorare i servizi, creare nuove opportunità”.

In chiusura s’è saputo che sabato 7 ottobre prossimo sarà il giorno dedicato all’ingresso ufficiale del nuovo parroco nella Parrocchia di Santa Maria e San Giovanni.

