Caselle: Palazzo Mosca riparte dopo la pausa estiva

La politica casellese riparte, dopo la pausa estiva e la festa patronale funestata dalla tragedia di San Francesco al Campo. Per mercoledì 27 settembre alle 18,30 è fissato il Consiglio Comunale, che avrà un importante prologo, in mattinata, con l’incontro previsto del sindaco e dei capigruppo consiliari con la nuova proprietà della società SATAC. L’incontro servirà a capire le intenzioni della società milanese per le aree ATA di loro proprietà, dopo il naufragio del progetto del Caselle Open Mall.

Nel Consiglio Comunale, dove in apertura di seduta la prima mezz’ora come da prassi sarà riservata ad eventuali interventi di cittadini presenti in sala, nella parte deliberativa il punto indubbiamente più importante portato in approvazione sarà il bilancio consolidato dell’esercizio 2022.

Nell’ordine del giorno sono poi presenti due punti presentati dal gruppo consiliare Progetto Caselle 2027: uno ha come oggetto il blocco dei veicoli diesel Euro 5 (tema in parte superato dai provvedimenti legislativi nazionali e regionali intervenuti nel frattempo); il secondo una riflessione sugli infortuni mortali sul lavoro scaturita dalla tragedia di Brandizzo.

Sempre da parte di Progetto Caselle 2027, il 3 settembre era stata presentata un’interrogazione volta a ricordare l’imminente ricorrenza dei 50 anni dal disastro aereo del volo Itavia IH897. Tema tornato drammaticamente di attualità il 16 settembre, con la caduta dell’aereo delle Frecce Tricolori, e per il quale il capogruppo Endrio Milano interviene con un comunicato stampa in cui chiede

1) se le comunità che convivono con l’aeroporto debbano continuare ad essere solo utenti passivi in tema di sicurezza aerea, senza una rappresentanza nel consiglio d’amministrazione di SAGAT

2) se abbia ancora senso organizzare spettacoli, come quelli delle Frecce Tricolori, in zone fittamente abitate.

Altri temi, già anticipati alla stampa e che saranno portati in discussione come interrogazioni in Consiglio Comunale sono quelli proposti dal gruppo consiliare Caselle per tutti:

1) la ripresa del servizio ferroviario sulla Torino-Ceres, su cui permangono dubbi sul rispetto delle tempistiche annunciate

2) la partecipazione del Comune di Caselle alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati

3) l’esito della partecipazione del Comune di Caselle al bando “Sport per tutti – Parchi”.