”Prevenire è un po’ guarire” si chiama così un appuntamento creato e voluto dal dottor Stefano Dinatale e dal dottor Piergiorgio Bertucci. Sarà una conferenza – fissata per il 5 ottobre prossimo- che si terrà in Sala Cervi, con il patrocinio del Comune di Caselle e dell’ Assessorato alla Cultura.

Il tema, curato nei dettagli dal primario per le malattie infettive dell’ASL TO4 dottor Piergiorgio Bertucci, e con l’ausilio del dr. Gaetano Senatore, direttore del reparto di cardiologia degli Ospedali di Ciriè e Lanzo, sarà incentrato su dialoghi e informazione sulla prevenzione vaccinale e non, per tutte le età.

Appuntamento in Sala Cervi, Caselle , giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 20,30.

Evento da non perdere, aperto a tutti, con interessanti spunti anche per le famiglie. Ingresso gratuito.