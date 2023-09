Autovelox: torna al Comune di Caselle la gestione delle multe

Gli automobilisti della zona li conoscono bene: parliamo dei due autovelox fissi presenti sul territorio del Comune di Caselle, uno sulla SP2 in direzione Torino, sul cavalcavia dell’aeroporto, il secondo sulla SP13 verso San Maurizio. Piazzati nel 2018, grazie a diverse decine di migliaia di infrazioni rilevate hanno garantito al Comune di Caselle un rilevante flusso di entrate. Parte dell’incasso è andato ad Area srl, la società cuneese incaricata, in base ad apposito contratto, del servizio di supporto alla riscossione, anche coattiva, delle sanzioni. Contratto che sarebbe andato in scadenza il prossimo 14 ottobre 2023. L’Amministrazione Baracco intendeva prolungare di 2 anni il contratto, fino al 14 ottobre 2025, e il 14 febbraio 2022 aveva emesso determina in tal senso. Non è stata della stessa opinione la nuova Amministrazione, che ha fatto annullare la determina che decideva la proroga. Quali le motivazioni? Le riporta la nuova determina, datata 27 luglio, firmata dal Comandante Teppa della Polizia Municipale, e che così motiva: “i costi del servizio fornito dalla ditta Area s.r.l. risultano non più sostenibili essendo molto onerosi e non confacenti alle esigenze di risparmio dell’Ente”, e poco oltre “durante lo svolgimento del servizio, si sono verificati errori gravi nella procedura di gestione della postalizzazione delle sanzioni in capo alla mandataria Area srl, con sanzioni annullate per ritardo nella notifica delle sanzioni e pertanto scadenza dei termini non imputabili all’Ente appaltante”.

Cosa succederà quindi dal prossimo 14 ottobre? Ovviamente chiuderà l’ufficio che Area srl aveva aperto in piazza Garambois per interfacciarsi con i multati; la gestione delle multe tornerà ad essere gestita in casa, direttamente dagli uffici della Polizia Municipale di piazza Europa.