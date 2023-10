Due nuovi sportelli a Palazzo Mosca

Dopo l’apertura a Palazzo Mosca, da inizio settembre, dello sportello di consulenza legale, dal mese di ottobre partono a Caselle altri due spazi informativi: l’Informastranieri e l’Informadisabili. I due sportelli informativi sono situati presso i locali dell’Informagiovani di Via Torino 3, e sono ad accesso libero nei giorni e orari di apertura indicati sulle locandine, e per appuntamento via telefono ed e-mail.

L’Assessore alle Politiche Socioassistenziali Gerlando Bontà così commenta: “Un passo avanti in ambito disabilità e immigrazione a Caselle questo che vede la nascita del primo sportello in tema disabilità e la riapertura di quello dedicato ai cittadini stranieri. Un passo verso l’inclusione di chi necessita di un orientamento ben preciso, relativamente alle proprie difficoltà. Il Comune di Caselle con queste aperture scrive una pagina di diritti importante e fondamentale nel panorama dell’inclusione delle persone disabili. Importante è, altresì, lo sportello informastranieri. Una società ove si contemplano i dettami costituzionali non può trascendere dal creare le condizioni affinché i cittadini stranieri possano trovare un porto sicuro in merito al disbrigo di pratiche amministrative e al reperimento di informazioni importanti su quanto renda dignitosa la vita nel nostro territorio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...