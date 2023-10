Festeggiati i 60 anni del CAI di Caselle

Riceviamo dalla sezione di Caselle T.se del Club Alpino Italiano

Domenica 8 ottobre, presso la cappella della Madonna della Neve sopra Rocca Canavese, la sezione di Caselle del Club Alpino Italiano ha festeggiato i 60 anni di fondazione. La meta è stata raggiunta da gruppi di partecipanti partiti a piedi da Rocca e da un parcheggio più vicino, nonché da soci in mountain bike.

Presso la struttura adiacente alla cappella, la “Casa Alpina Sergio Pagliero” del Gruppo ANA di Rocca, favoriti dalla splendida giornata di sole, sotto la tettoia all’aperto soci e amici hanno ben apprezzato con una significativa partecipazione la località e la “polentata”, con tutto il vario accompagnamento che l’ha caratterizzata. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo alla pasticceria “La Baita” di Caselle per la stupenda torta e la generosità dimostrataci in questa occasione.