Nuovo parco giochi in via Colombo

L’insediamento di un Parco Giochi per l’infanzia in via Colombo, su un terreno già di proprietà comunale, di fronte al numero civico 11, faceva parte dei progetti dell’Amministrazione Baracco. A fine marzo 2022 i lavori, preventivati per un importo complessivo di 50.000 euro, erano stati appaltati alla ditta NOVARA REALSTRADE S.R.L., con sede in Torino, che procedette alla delimitazione del cantiere. I lavori vennero però, poco dopo, sospesi per decisione della nuova Amministrazione Marsaglia, subentrante a seguito dell’esito elettorale.

La nuova Amministrazione ritenne infatti inadeguato il progetto fino a quel momento sviluppato, predisposto dalla SAT Servizi di Settimo Torinese, la società in house controllata dall’Unione dei Comuni di cui il Comune di Caselle fa parte. Il progetto originario prevedeva di realizzare un’area giochi di 15×16,5 m, arretrata di circa 3,5 metri rispetto al marciapiede, con all’interno una piccola piazzola dove installare due panchine, ombreggiate da alberi, e quattro attrezzature di gioco: un’altalena, uno scivolo e due giochi a molla.

Troppo poco, secondo la nuova Amministrazione: il progetto originario non sarebbe stato soddisfacente a recepire la potenziale utenza della zona, composta da tante giovani famiglie con bambini. Da qui la richiesta a SAT Servizi di rivedere il progetto, procedendo anche ad aggiornare i prezzi, saliti di molto nel frattempo, allineandoli all’ultima edizione del prezziario regionale.

Con Delibera di Giunta n. 121 del 17 luglio 2023 è stata quindi approvata la perizia di variante e supplettiva redatta dalla SAT Servizi, per un importo pari a € 150.000,00 di cui 105.057,15 per lavori già ribassati dello 0,531%, € 5.775,00 per oneri di sicurezza ed € 39.167,85 per somme a disposizione.

Inoltre, in data 19 settembre 2023 l’impresa affidataria NOVARA REALSTRADE ha chiesto autorizzazione per affidare in subappalto lavori in favore dell’impresa BERSISA GIUSEPPE S.A.S. con sede in Leinì (TO) per un importo totale di € 55.416,00 di cui € 2.887,50 per oneri di sicurezza.

Lo scorso lunedì 16 ottobre il cantiere è ripartito.