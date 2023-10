Puliamo il Mondo: per un clima di pace

La Città di Caselle Torinese anche quest’anno ha aderito all’iniziativa di Legambiente: “Puliamo il Mondo”. Sabato 30 Settembre, più di 120 persone sono partite dal Palatenda munite di sacchetto, guanti, cappellino e pettorina gialli, con l’intento di arginare il problema dei rifiuti abbandonati. In poche ore hanno restituito alla comunità luoghi più puliti e accoglienti. Una giornata di volontariato promossa dalla Amministrazione di Caselle in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, la SETA (Società Ecologica Territorio e Ambiente) e la Protezione Civile. Il messaggio dei ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa è chiaro: sensibilizzare tutti a difendere l’ambiente evitando comportamenti incivili che contribuiscono al degrado.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. L’iniziativa, arrivata alla sua trentesima edizione, ha contato centinaia di appuntamenti in tutta Italia per ripulire strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. Il problema dei rifiuti abbandonati non risparmia neanche i parchi urbani. Fanno riflettere i dati dell’ultima indagine Park Litter del 2022: sono 31.961 i rifiuti raccolti e catalogati da 697 volontari di Legambiente in 56 parchi urbani di 28 città, circa 5 rifiuti ogni metro quadrato monitorato. A farla da padrone i mozziconi di sigarette che rappresentano il 42,2% dei rifiuti raccolti, seguiti da tappi di bottiglia o di barattoli e linguette lattine (pari al 9,4%), pezzi non identificabili di carta (8,1%), pezzi non identificabili di plastica (5,8%), bottiglie di vetro e pezzi di bottiglie (5,4%), e sacchetti di patatine e caramelle (3,2%).

Stefano Sergnese, Assessore all’Ambiente del Comune di Caselle Torinese, si dice soddisfatto della partecipazione alla manifestazione: “Ringrazio tutte le famiglie per aver accompagnato i propri figli e partecipato attivamente all’iniziativa. Ringrazio anche l’Istituto Comprensivo di Caselle per la collaborazione”. I giovani volontari sono stati premiati con la consegna di una borraccia al rientro al Palatenda.

I rifiuti raccolti e insaccati nel corso della mattinata sono stati portati in un punto di raccolta prestabilito in precedenza con SETA, per non intralciare il normale svolgimento delle attività del nostro Ecocentro. I sacchi sono stati recuperati in giornata per essere correttamente smaltiti.