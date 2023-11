Cinquant’anni fa, in un Capodanno di pioggia e nebbia…

Verrà inaugurata il 16 dicembre p.v. una mostra dedicata al cinquantesimo anniversario della tragedia aerea avvenuta nel giorno di Capodanno del 1974. Il 1° gennaio di cinquant’anni fa un Fokker 28 dell’Itavia della linea Cagliari-Bologna-Torino-Ginevra precipitò a Caselle nei prati vicini alla cascina Accossato durante l’avvicinamento finale alla pista del nostro aeroporto. Poco dopo le 13 e 30 il velivolo, che stava volando nella nebbia e in condizioni meteo sfavorevoli, si schiantò al suolo, provocando la più grave sciagura aerea mai avvenuta sul nostro territorio. Le vittime furono 36, sei i feriti dei quali due morirono durante il ricovero in ospedale.

Ora, in occasione del cinquantennale della tragedia, la Città di Caselle, a seguito di una interrogazione presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di minoranza Progetto Caselle 2027, raccogliendo favorevolmente l’invito del consigliere Endrio Milano, ha deciso di istituire una commissione atta a organizzare una mostra per perpetuare il ricordo di chi perse la vita in quello schianto e, altresì, a rinsaldare il rapporto di convivenza con la nostra realtà aeroportuale.

La mostra verrà inaugurata il 16 dicembre prossimo e sarà visitabile sino al 31 gennaio 2024 e sarà allestita nei locali delle ex Scuole Comunali di via Guibert e vedrà nell’atrio d’ingresso una rassegna fotografica dedicata al luttuoso evento, mentre in due aule attigue verranno ospitati una sezione dedicata dall’associazione ASA 2000 allo scalo intitolato alla memoria del nostro indimenticabile presidente della Repubblica Sandro Pertini e, fornito dalla SAGAT, la società che gestisce il nostro aeroporto, un grande plastico delle attuali strutture atte a decollo, atterraggio, ricovero e servizio dei velivoli, per rinnovare le profonde relazioni tra Caselle e il mondo dell’aviazione.

La mostra avrà un prologo nella mattinata di sabato 16 dicembre, quando in Sala Cervi, via Mazzini 60, alle ore 10 si terrà una proiezione di immagini relative alla tragedia, alla quale seguirà una serie di interventi di chi in quella triste occasione si trovò a prestare pietoso soccorso.