Fatta brillare la bomba riemersa dal canale a Caselle

Il ritrovamento era avvenuto lunedì 23 ottobre, sul fondo del canale Sinibaldi, nel punto ove il canale sottopassa strada Francia per poi avviarsi in direzione dell’ex Lanificio Bona. Il canale nei giorni del ritrovamento era messo a secco per la periodica manutenzione annuale. Gli operai addetti al lavoro hanno così potuto notare l’ordigno, una piccola bomba da mortaio, in perfetto stato di conservazione. Quasi certamente abbandonato da qualcuno che se ne è voluto così disfare.

Lunedì 6 novembre la bomba è stata prelevata dagli artificieri del Genio Guastatori di Torino e fatta brillare presso il Poligono di San Francesco al Campo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...