Vecchio Baulino: aggiudicati i lavori

Dopo un primo tentativo infruttuoso – a febbraio scorso la gara era andata deserta – risulta ora andata a buon fine la procedura per l’assegnazione dei lavori di trasformazione e riqualificazione del fabbricato del Vecchio Baulino, inutilizzato dal 2011 dopo la chiusura dell’ex presidio socio-assistenziale, molto caro ai casellesi.

Con un verbale in data 13 dicembre 2023 dell’Unione dei Comuni NET, a cui era stato affidato l’espletamento della gara a procedura negoziata, ne è stato formalizzato l’esito. Tre le imprese che hanno partecipato alla gara. Migliore offerente, con un ribasso del 23,97%, l’impresa I.E.F. LEONARDO S.r.l., con sede in Via Fatebenefratelli 122/B a San Maurizio Canavese.

L’importo dell’appalto, risultante dall’applicazione del ribasso offerto, è pari ad € 1.886.856 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 13.387.

Con determina del 27 dicembre 2023 del Dirigente dell’Area Tecnica il Comune di Caselle ha preso atto dell’aggiudicazione.