Ferrovia: emergenza (simulata) alla fermata Rigola Stadio

Nell’imminenza del rientro in esercizio, nella mattina dell’8 gennaio si è svolto a Rigola-Stadio, la piccola fermata ferroviaria al confine fra Venaria e Torino realizzata ai tempi di Italia 90, uno degli ultimi adempimenti. Si tratta dell’esercitazione necessaria per provare, il più realisticamente possibile, le procedure di soccorso all’interno del tunnel ferroviario, utilizzando l’area d’emergenza (triage) realizzata nei pressi della stazione. Il tunnel di corso Grosseto si raccorda infatti al complesso sistema di gallerie interrate che costituiscono il Passante di Torino, con uno sviluppo complessivo di circa 15 km, e che attraversano da nord a sud tutta la città. In caso di emergenza, in particolare di incendio, le operazioni di evacuazione e soccorso, di competenza dei Vigili del Fuoco, devono disporre di adeguate predisposizioni: in particolare in posizione strategica, lungo l’opera, sono realizzati punti di accesso riservati alle squadre di soccorso. Nell’imbocco della galleria vicino alla fermata Rigola è stato quindi realizzato il piano a raso per l’ingresso del mezzo bimodale dei Vigili del Fuoco. In adiacenza al piazzale d’emergenza c’è l’Area Triage, destinata al primo soccorso e allo smistamento delle persone coinvolte nell’ipotetico incidente. Incidente che lunedì 8 gennaio è stato simulato, ma in scala reale, ossia con il coinvolgimento effettivo di tutte le forze previste dal Piano d’Emergenza coordinato dalla Prefettura di Torino: polizia municipale e Protezione Civile di Torino e Venaria, personale di RFI e Trenitalia, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, 112.