Iscrizioni JTWIA 2024

L’Associazione “IO x Caselle”, quest’anno affiancata dal Lions Club Caselle T.se Airport, organizza la terza edizione dell’evento JTWIA in modalità Virtual. Domenica 3 Marzo 2024 tornerà a Caselle “Just the Woman I am”, l’iniziativa prevede una camminata o corsa di 5 chilometri. La partenza sarà al Palatenda del Prato della Fiera alle ore 10:30, per dare modo a tutti di prendere parte sia all’iniziativa casellese sia a quella ufficiale in Piazza San Carlo a Torino nel pomeriggio.

L’evento “Just the Woman I am” (JTWIA), organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese (CUS Torino) in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, dal 2014 raccoglie fondi a sostegno della ricerca universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata di 5 km non competitiva. “Just The Woman I Am” si svolge in concomitanza con la Festa della Donna, nella prima settimana di marzo, per promuovere la parità di genere, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita.

Luca Alberigo organizzatore dell’evento: “Nelle scorse edizioni abbiamo raccolto 6 mila euro grazie alla partecipazione di oltre cinquecento persone, segno che Caselle ama camminare e fare del bene”. La Città di Caselle Torinese ha aderito a un bando promosso dalla Regione Piemonte, realizzando un percorso permanente che vedrà l’installazione di cartelli stradali dedicati alla JTWIA. E’ stato individuato un percorso che non presenta barriere architettoniche, della lunghezza di circa 5 km, che inizia e termina al Palatenda. Saranno presenti i camminatori e i walking leader del gruppo “Caselle in Cammino”, che accompagneranno il gruppo nel corso della camminata.

La quota minima di partecipazione è di 20 euro e comprende la maglietta ufficiale JTWIA, una pettorina personalizzata, una welcome bag e il diploma di partecipazione. Le iscrizioni possono essere fatte entro domenica 4 febbraio, compilando il modulo online su https://forms.gle/y7ghKvtVT28CsJrr8, oppure di persona presso lo Studio Aonso di Via Carlo Cravero 19, il lunedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 17. La quota d’iscrizione può essere versata tramite Satispay o bonifico bancario. Per informazioni e per scaricare la piantina stampabile del percorso si può accedere al link: https://linktr.ee/JTWIACaselle.