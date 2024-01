Vigili del Fuoco di Caselle: finalmente arrivata la nuova autopompa

L’attesa è stata lunga, di diversi anni, ma ora ci siamo. Nella mattina del 17 gennaio, il nuovo automezzo tanto sospirato è arrivato a Caselle ed è stato consegnato al Capo Distaccamento Roberto Liscio e al presidente dell’Associazione Guardie a Fuoco 1791 di Caselle, nonché assessore, Sergnese. Con loro, a presenziare alla consegna, in rappresentanza dei quattro Comuni (Caselle, Leinì, Borgaro e Mappano) ove si svolgono gli interventi del nostro Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, il sindaco di Caselle Beppe Marsaglia, il sindaco di Leini Renato Pittalis, l’assessore di Borgaro Eugenio Bertuol e il presidente del Consiglio Comunale di Mappano Sergio Cretier.

È di 174.000 euro il costo dell’automezzo, interamente pagati alla ditta fornitrice, la Fortini Antincendi di Brescia. Questo grazie a una raccolta fondi, partita nel 2017, poi rallentata negli anni del Covid, e che ha visto affiancarsi ai contributi stanziati dalle quattro amministrazioni comunali generosi contributi raccolti con una pubblica sottoscrizione presso privati ed aziende.

Per l’operatività del mezzo ora bisogna attendere l’espletamento della pratica di immatricolazione con la consegna della targa. “Poi faremo una bella festa per ringraziare tutti quanti hanno contribuito a questo acquisto, vitale per l’operatività del nostro Distaccamento” ci conferma il responsabile Roberto Liscio.