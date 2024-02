A.A.A. Cercansi sponsor per le rotatorie

L’Amministrazione Comunale di Caselle Torinese ha pubblicato una “manifestazione di interesse” per la selezione di sponsor a cui assegnare la realizzazione e la manutenzione del verde delle rotatorie stradali situate sul territorio comunale. Le rotatorie, nei punti di accesso al Comune di Caselle, costituiscono un importante biglietto da visita. Verranno valutate proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici e privati, fondazioni, società partecipate, associazioni, società pubbliche e operatori economici, che consentano la riqualificazione e la valorizzazione del territorio. Ogni sponsor avrà la libertà di fare la propria proposta a tema storico, industriale, ecologico, culturale e sportivo e gli allestimenti potranno essere floreali, arbustivi e artistici. Lo sponsor potrà pubblicizzare la sua collaborazione attraverso i mezzi di comunicazione e otterrà dal Comune la possibilità di utilizzare gli spazi verdi “adottati” per installare dei cartelli promozionali. Il contratto di sponsorizzazione avrà durata minima di tre anni con la possibilità di essere rinnovato. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite PEC all’indirizzo comune.caselle-torinese@legalmail.it, con il seguente oggetto: “Selezione di sponsor per assegnare la realizzazione e manutenzione del verde delle rotatorie stradali situate sul territorio comunale”.

