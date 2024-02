Al via il cantiere per il raddoppio delle Medie di strada Salga

Martedì 23 gennaio 2024, a cura del RUP geometra Ernestino Rognone, il Comune di Caselle ha consegnato i lavori dell’ampliamento della Scuola secondaria di primo grado “Demonte” di strada Salga. I lavori sono stati consegnati all’impresa SICET srl di Ivrea, risultata vincitrice della procedura d’appalto espletata dall’Unione N.E.T. per conto del Comune di Caselle.

L’importo dei lavori affidati sfiora i 5 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere un altro milione di euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. Dato l’importo complessivo, si tratta dell’opera pubblica più corposa fra quella presenti nel programma dell’Amministrazione in carica.

Con la consegna lavori, ha avuto il via il conteggio dei giorni utili per l’esecuzione degli stessi. La durata contrattuale è di 600 giorni, che dovrebbero quindi concludersi a ottobre 2025. “Faremo il possibile – afferma il sindaco Beppe Marsaglia dando notizia della consegna lavori – per far sì che l’impresa possa concludere i suoi lavori in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026”.

Nei nuovi spazi che saranno realizzati a fianco degli edifici esistenti, quella di strada Salga diventerà l’unica sede a Caselle di scuola secondaria di primo grado (per intendersi, quelle che una volta si chiamavano “scuole medie”). Verrà così dismessa l’attuale sede principale della Demonte nell’edificio di piazza Resistenza, vicina al centro storico di Caselle e rientrante fra gli edifici scolastici da rilocalizzare, in base alle raccomandazioni ENAC, in quanto presenti sotto il cono di atterraggio degli aerei.

Nei nuovi spazi che saranno realizzati in strada Salga, sono previsti anche gli uffici della Direzione dell’Istituto Comprensivo di Caselle, ora ancora ospitati nell’edificio ex Collodi di via Guibert.