Nell’ambito del progetto Nati per leggere, la Biblioteca Civica Jella Lepman di Caselle Torinese propone per l’anno 2024 un primo calendario di cinque incontri. Il ciclo di incontri, dal titolo “Mamma, papà, leggiamo insieme? Apro, sfoglio e leggo con te”, si terrà presso la biblioteca in Via Torino 5 a Caselle dalle 10:30 alle 12 nelle seguenti date:

Sabato 17 febbraio 2024

Sabato 2 marzo 2024

Sabato 16 marzo 2024

Sabato 13 aprile 2024

Sabato 20 aprile 2024

I laboratori sono guidati da Cristina Costa, lettrice di Nati per Leggere del Sistema Bibliotecario Ivrea-Canavese. Le letture saranno condotte con gruppi di 7 bambini fino a sei anni di età. La partecipazione è gratuita e con prenotazione obbligatoria.

Contatti per prenotare:

Biblioteca Civica Jella Lepman, Via Torino 5,Caselle Torinese(TO)

Telefono:0119964281

email: biblioteca@comune.caselle-torinese.to.it

lunedì e martedì ore 09.30 – 13.00

mercoledì e giovedì ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 18.30

sabato ore 09.30 – 12.30

Inoltre, nel 2024 il nostro sistema bibliotecario parteciperà al progetto nazionale “Crescere con i libri”, che ogni anno seleziona una rosa di dieci libri, editi in Italia, per la fascia di età dai 3 ai 6 anni. Il tema di quest’anno ha per titolo “Tra immaginazione e realtà: la fantasia nei libri per bambine e bambini”.

A decretare il libro vincitore sono chiamati ogni anno centinaia di bambine e bambini di diverse regioni, che votano il loro libro preferito scegliendolo fra una rosa di dieci titoli. L’esito del concorso, cui anche i nostri piccolissimi lettori avranno contribuito, sarà reso pubblico nel corso del prossimo Salone del Libro di Torino, dal 9 al 13 maggio 2024.