Nuovo Baulino: tariffe agevolate per i casellesi

Nel mese di Dicembre 2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento che disciplina i posti letto presso la R.S.A. Nuovo Baulino, riservati alla cittadinanza di Caselle torinese.

La Residenza del Nuovo Baulino, sita in Via Aldo Moro 30, dispone di 120 posti letto per ospiti permanenti, suddivisi tra le diverse fasce di intensità assistenziale (R.S.A. e R.A.F.), oltre al Nucleo Alzheimer Temporaneo (N.A.T.). In aggiunta alle cure mediche e farmacologiche, vengono anche svolte attività di rieducazione funzionale e neuro-motoria con fisioterapisti e attività ludico-ricreative in spazi dedicati alla socializzazione e all’intrattenimento.

Il Regolamento, reso possibile da un protocollo d’intesa tra il Baulino e la città di Caselle, riserva alla cittadinanza di Caselle torinese il 10% dei posti letto complessivi con la possibilità di applicare una riduzione del 20% delle tariffe alberghiere fissate dalla Regione, che a oggi si tradurrebbe in un risparmio di circa 300 euro mensili. Un gesto concreto per tendere la mano alle famiglie che devono gestire un parente non autosufficiente che necessita di assistenza in un ambito di cure residenziale, cercando di sollevarle almeno in parte dall’impegno economico. Tra i requisiti per l’inserimento nella graduatoria che devono essere posseduti dal richiedente compaiono: la residenza nel Comune di Caselle Torinese da almeno tre anni, la presentazione di un ISEE specifico, cioè quello socio sanitario, richiesto per legge e i requisiti di carattere generale per l’inserimento nella R.S.A. La richiesta di ammissione alla graduatoria per la tariffa agevolata deve essere sottoscritta dall’interessato ovvero dal soggetto altrimenti legittimato ad agire in sua vece e va inoltrata al Comune di Caselle, Settore Politiche Sociali. Il capo settore dei Servizi alla persona, Marisa Grella, ci spiega che quest’anno sono pervenute alcune domande, di cui: una è stata accolta, due non sono state accolte perché i richiedenti avevano già diritto a convenzioni con l’ASL o la Regione e altre sono in fase di lavorazione per completare la raccolta dei documenti necessari, quindi non ancora inserite in graduatoria.

Per chi avesse necessità di approfondire il Regolamento citato, le informazioni sono pubblicate sul sito on-line del Comune all’indirizzo https://www.comune.caselle-torinese.to.it nella sezione ‘Albo Pretorio’ e successivamente rimarranno visibili nella sezione ‘Amministrazione trasparente’. L’ufficio dei Servizi alla Persona si rende altresì disponibile a fornire le informazioni e l’aiuto che si renderanno necessari.

Indirizzo: Via Torino 5 – Palazzo Mosca

Telefono: 0119964183

Email: marisa.grella@comune.caselle-torinese.to.it

PEC: comune.caselle-torinese@legalmail.it