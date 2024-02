Caselle: peggiorano i dati della raccolta differenziata

Sono stati resi noti, sul sito di SETA ( https://www.setaspa.com/dati-di-raccolta ) i dati, riepilogati per singolo Comune, della raccolta rifiuti con i valori aggiornati a tutto il 2023. Nelle tabelle è riportato, per ciascuna tipologia di materiale, il dato mensile del quantitativo raccolto. I dati vengono forniti per tutti gli anni a partire dal 2017. Due i parametri da tenere d’occhio, per avere un’informazione riassuntiva di come si stia andando: la percentuale RD di raccolta differenziata (che ha un valore obiettivo, a livello nazionale, del 65%) e il rifiuto secco residuo destinato all’incenerimento, che per i comuni “ricicloni” non dovrebbe superare i 75 kg per abitante.

I dati di Caselle cosa ci dicono? Che stavamo andando bene, con una costante crescita della percentuale di raccolta differenziata: nel 2017 il 55,10, nel 2018 il 57,88, nel 2019 il 60,82; nel 2020 e nel 2021, gli anni del Covid, un ulteriore passo avanti rispettivamente a 63,56 e 64,13, a un passo dal valore target del 65% dei comuni virtuosi. Poi, invece, la tendenza si è invertita: nel 2022 siamo scesi al 62, 89, e nel 2023 il dato ancora più negativo del 58,01.

Analoghi ( e molto distanti dal target dei comuni virtuosi ) gli andamenti dei kg/abitante di indifferenziato destinato all’inceneritore: raggiunto il minimo storico dei 153,4 kg nel 2020, nel 2023 siamo risaliti a 180,6 kg/abitante. Tutto questo con le inevitabili ripercussioni sulla prossima TARI.

L’Amministrazione in carica prova a reagire. Un comunicato del sindaco Marsaglia dell’8 febbraio così riporta:

“Cari concittadini. Vi scrivo per segnalare che il nostro Comune è stato sanzionato per il mancato rispetto dei parametri sul conferimento rifiuti differenziato.

Al fine di rispettare i parametri imposti e contenere l’aumento della TARI, dovuto principalmente al non corretto conferimento differenziato dei rifiuti, apporteremo alcune modifiche sostanziali, la principale è quella di diminuire la frequenza di raccolta della frazione indifferenziata, così come già positivamente applicato in altri Comuni.

Il tutto avrà inizio dal mese di giugno 2024 passando da raccolta settimanale a quindicinale.

La scelta è stata presa per facilitare la differenziazione del rifiuto, le altre raccolte restano invariate. Vi consiglio quindi di consultare i calendari sotto in allegato, oppure di consultarlo sul sito di Seta spa www.setaspa.com , sono inoltre disponibili le copie cartacee presso gli Uffici Comunali.

Per qualsiasi informazione scrivere a customercare@setaspa.com oppure a protocollo@comune.caselle-torinese.to.it o telefonare al numero 800401692”.

Critiche le opposizioni. Il consigliere di Caselle per Tutti Luca Baracco ricorda le preoccupazioni esternate nel Consiglio Comunale dello scorso 21 aprile, nella discussione sulle tariffe TARI: in tale occasione, a fronte dei dati in peggioramento sulla raccolta differenziata, l’ex sindaco si era chiesto come altri Consorzi in Piemonte riuscissero a fare molto meglio, e aveva suggerito un maggiore intervento di ispettori per educare l’utenza a una corretta differenziazione. Il consigliere di Progetto Caselle 2027 Endrio Milano, in un Comunicato Stampa, preannunciando una prossima apposita interrogazione chiede al Sindaco l’ammontare della sanzione, a chi siano ascrivibili le responsabilità dei mancati controlli e perché durante il 2023 non sia stato fatto un monitoraggio, almeno mensile, dell’andamento della raccolta differenziata in modo da apportare correttivi per tempo.